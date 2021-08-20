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Treinador do America, Marcus Dantas, projeta final do carioca sub-20 A2: 'Estamos focados'

De olho na decisão, o treinador Marcus Dantas, do Mecão, também relatou o processo de evolução da sua equipe durante a disputa da competição...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 23:11

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 23:11
Crédito: Vinicius Lima/ AFC
O campeonato Carioca Sub-20 A2 chegou na reta final e, neste sábado, acontece o primeiro jogo da decisão, entre as equipes do Audax Rio e o America-RJ. De olho na decisão, o treinador Marcus Dantas, do Mecão, relatou o processo de evolução da sua equipe durante a disputa da competição.
> Vai começar o Campeonato Italiano com caras novas! Confira o vaivém - Foram cinco meses de trabalho intenso com atletas e profissionais capacitados. Não esperávamos colher esses frutos em curto prazo, mas conseguimos apresentar um ótimo desempenho dentro de campo e corresponder às expectativas do torcedor. Além disso, o clube tem como projeto fazer essa transição entre a base e o profissional, e que hoje tem dado resultados - disse.
> Veja a Premier League
A disputa é formada pelo campeão de cada turno. O America-RJ conquistou a Taça Santos Dumont e o Audax Rio, a Taça Corcovado. A partida de ida será às 15h, no Estádio Giulite Coutinho, casa do Mecão. Marcus Dantas projetou o confronto, destacou que o time está focado e "trabalha forte" para a decisão de 180 minutos.
- As expectativas para a final são as melhores possíveis, os jogadores estão confiantes e vamos enfrentar uma equipe que também está motivada. Mas estamos focados e trabalhando forte para realizar dois grandes jogos e conquistarmos esse sonhado título que a anos o clube não consegue. Será um feito significativo tanto para a minha carreira, como também para dos atletas.

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