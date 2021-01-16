Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Treinador da seleção de Zimbábue acusa Camarões de bruxaria

Acusação ocorreu após derrota de Zimbabué, quando o técnico Zravko Logarusic encontrou um morcego morto no campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 19:13

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 19:13

Crédito: AFP
A vitória da seleção de Camarões por 1 a 0 contra o Zimbábue pelo CHAN 2021 neste sábado passaria despercebida dos olhares de todo o mundo caso o treinador croata Zravko Logarusic, comandante do Zimbábue, não acusasse os seus adversários de bruxaria após encontrar um morcego morto no gramado do estádio.
Veja a tabela da Premier LeagueO morcego morto foi mostrado por Logarusic para um jornalista do portal Goal. O croata culpa a derrota de seus comandados ao animal falecido, e na foto divulgada, ele ainda mostra um caderno escrito "Witchcraft in Cameroon", ou seja, "Bruxaria em Camarões".
A acusação não recebeu respostas da organização do CHAN 2021, que é uma versão do Campeonato Africano de Nações apenas para jogadores que atuam nos campeonatos nacionais de cada país participante. O 1 a 0 colocou Camarões na liderança do grupo, que ainda conta com Mali e Burkina Faso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados