Treinador da seleção de Zimbábue acusa Camarões de bruxaria

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A vitória da seleção de Camarões por 1 a 0 contra o Zimbábue pelo CHAN 2021 neste sábado passaria despercebida dos olhares de todo o mundo caso o treinador croata Zravko Logarusic, comandante do Zimbábue, não acusasse os seus adversários de bruxaria após encontrar um morcego morto no gramado do estádio.

Veja a tabela da Premier LeagueO morcego morto foi mostrado por Logarusic para um jornalista do portal Goal. O croata culpa a derrota de seus comandados ao animal falecido, e na foto divulgada, ele ainda mostra um caderno escrito "Witchcraft in Cameroon", ou seja, "Bruxaria em Camarões".