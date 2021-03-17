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Treinador da Holanda garante que Van de Beek não quer deixar o United: 'Ele se sente amado'

Frank de Boer disse que o holandês não tem a intenção de retornar ao Ajax, mas quer mais minutos em campo...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:41
Crédito: Divulgação/Manchester United
Donny Van de Beek não deve deixar o Manchester United. Em entrevista à Talksport, o treinador da Holanda, Frank de Boer, garantiu que o meio-campista está feliz nos Red Devils, mas deseja ter mais minutos em campo.
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- Falei com o Ajax e eles disseram que não há verdade nisso [Van de Beek querer voltar]. Ele não pediu para falar com eles. Ele está apenas se concentrando em sua recuperação da lesão no tornozelo. Seu agente me disse que é claro que não está feliz por não estar jogando. Ele só iniciou duas partidas com Solskjaer e não era isso que esperava quando chegou. Claro que quer jogar todos os jogos. Mas não está preocupado porque sabe que terá sucesso. Ele não está em pânico, ele disse ao seu agente que está muito feliz porque o clube é um dos melhores em termos de tratamento, ele se sente amado.Desde que chegou ao Manchester United, Van de Beek disputou 26 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

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