Treinador da Guiana, Márcio Máximo comenta reta final da eliminatórias da CONCACAF

A seleção de futebol da Guiana já está se preparando para as rodadas finais da primeira fase das eliminatórias da CONCACAF. Com três pontos conquistados em seis disputados, a equipe comandada pelo brasileiro Márcio Máximo precisa vencer os dois jogos restantes para sonhar com a classificação.- Nós estamos otimistas, precisamos de uma combinação que é possível, acredito que contra São Cristóvão e Névis temos chances reais de vencer, uma partida muita equilibrada. Contra Porto Rico também temos condições, é uma equipe com muitos jogadores que atuam nos Estados Unidos, na América Central, creio que podemos vencer ambos. E a partida entre São Cristóvão e Trindade e Tobago também é bastante equilibrada - analisou Máximo.Comandante da seleção desde 2019, Márcio já classificou o país para a Copa Ouro e segue na missão de ajudar no desenvolvimento do futebol local, fazendo uma renovação nos selecionáveis, tanto com os locais quanto com os 'estrangeiros'.- Os treinamentos tem sido intensos, como de costume, aprimorando muito a parte física, técnica, tática, e esse grupo que vem treinando corresponde a 50% dos selecionáveis, são locais e que tem uma média de 22 anos de idade. Também estamos reduzindo a média de idade do grupo internacional, dos 11 jogadores que vamos convocar, apenas três tem mais de 25 anos. Entendemos que desenvolver o futebol nacional é tão importante quanto os resultados.