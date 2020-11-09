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Treinador da França, Deschamps comenta sobre situação de Pogba no United: 'Não pode estar feliz'

Meio-campista não vem sendo muito utilizado por Solskjaer e
está tendo poucos minutos em campo...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 14:38

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:38

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
O treinador da seleção francesa, Didier Deschamps, comentou sobre a situação de Paul Pogba no Manchester United. Para o comandante, o meio-campista não está feliz no clube inglês devido a seus poucos minutos em campo e a posição que Solskjaer vem o colocando.
- Conheço o Paul muito bem. Está numa situação no clube onde não pode estar feliz, nem com o tempo de jogo, nem com a posição em que tem jogado. Não está na sua melhor fase, teve várias lesões, depois o Covid-19… Tem de encontrar o seu ritmo porque não pode estar realizado com o que tem feito em Manchester. Comigo não há nenhum problema, tenho de lidar com isso da melhor forma - disse.No total da temporada, Pogba atuou até agora em 11 partidas com a camisa do Manchester United, sendo que em 6 oportunidades o francês saiu do banco de reservas. Por três vezes ele sequer entrou no jogo. Soma um gol e duas assistências por todas as competições.

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