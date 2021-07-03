Treinador brasileiro que mora na Ucrânia fala sobre momento da seleção do país na Eurocopa

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A Seleção da Ucrânia tem sido uma das gratas surpresas desta edição da Eurocopa. Depois de despachar a Suécia nas oitavas, os ucranianos enfrentam a Inglaterra, neste sábado (3), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da competição europeia.Primeiro treinador brasileiro a atuar na divisão de elite da Ucrânia, o técnico Gilmar Tadeu explica um dos motivos desse bom momento da seleção ucraniana. Segundo ele, as idas de jogadores ucranianos para grandes ligas europeias têm colaborado nessa evolução.

– Hoje vejo uma seleção preparada para grandes confrontos e isso se deve ao intercâmbio. Alguns anos atrás os jogadores ucranianos não deixavam o país por conta dos bons salários pagos aqui e da dificuldade de adaptação, lembrando que a referência sempre foi Andriy Shevchenko, e hoje vemos jovens ucranianos saindo para jogar na Europa em grandes ligas – afirmou Gilmar Tadeu.

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Gilmar fala sobre a expectativa para o confronto e acredita que os ingleses são favoritos para avançar às semifinais. Contudo, aposta em um jogo aberto entre as duas seleções.