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Treinador brasileiro comemora acerto com equipe da Tailândia: 'A expectativa é a maior possível'

Fernando Sales foi anunciado como novo treinador da equipe do Udon Thani, da Tailândia, e está em sua terceira passagem no país...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 15:25

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:25

Crédito: Divulgação/Udon Thani
O treinador brasileiro Fernando Sales, foi anunciado na última terça-feira (08), pelo Udon Thani, da segunda divisão da Tailândia. Essa será a terceira passagem de Fernando pelo futebol tailandês. Antes, o brasileiro comandou o Yasothon FC e o Kasetsart. Fernando falou sobre a expectativa em comandar a equipe.
Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz com essa oportunidade no Udon Thani. A expectativa é a maior possível. Depois de dois anos na Coreia, onde serviu como um aprendizado e também como um maior conhecimento do futebol asiático, agora poder voltar para a Tailândia numa equipe como o Udon Thani, isso é muito bom - disse.
Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, Fernando Sales é um nome bem familiar na Ásia. Além da Tailândia, o brasileiro já comandou equipes na Coréia do Sul, Indonésia, Laos, Mianmar, entre outros. Fernando destacou os objetivos que a equipe tem para a temporada e também falou sobre o trabalho da presidente Arissara Chamool.
- O objetivo é atingir os playoffs de acesso e brigar lá em cima. A minha comissão está bem capacitada e a presidente está bem motivada, aliás estamos muito motivados em fazer uma ótima temporada. A cidade abraça o time, os torcedores aqui são fanáticos e isso ajuda muito. O nosso time está bem motivado em fazer uma temporada bem melhor que a passada, foi uma temporada atípica onde infelizmente eles brigaram lá embaixo, mas este ano com a presidente dando o suporte e todos focados num só objetivo, que é fazer uma ótima temporada - concluiu.

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