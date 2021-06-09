Treinador brasileiro comemora acerto com equipe da Tailândia: 'A expectativa é a maior possível'

Crédito: Divulgação/Udon Thani

O treinador brasileiro Fernando Sales, foi anunciado na última terça-feira (08), pelo Udon Thani, da segunda divisão da Tailândia. Essa será a terceira passagem de Fernando pelo futebol tailandês. Antes, o brasileiro comandou o Yasothon FC e o Kasetsart. Fernando falou sobre a expectativa em comandar a equipe.

Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz com essa oportunidade no Udon Thani. A expectativa é a maior possível. Depois de dois anos na Coreia, onde serviu como um aprendizado e também como um maior conhecimento do futebol asiático, agora poder voltar para a Tailândia numa equipe como o Udon Thani, isso é muito bom - disse.

Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, Fernando Sales é um nome bem familiar na Ásia. Além da Tailândia, o brasileiro já comandou equipes na Coréia do Sul, Indonésia, Laos, Mianmar, entre outros. Fernando destacou os objetivos que a equipe tem para a temporada e também falou sobre o trabalho da presidente Arissara Chamool.