Treinado por Alex, meia Samuel fala sobre desempenho do São Paulo no Paulistão Sub-20

O meia Samuel Siedschlag analisou a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista Sub-20. Titular na primeira partida do time pelo Paulistão Sub-20, reconheceu que o empate em 3 a 3 com o Audax não foi a estreia perfeita para a equipe. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosO jogador de 20 anos falou sobre o jogo, que aconteceu na última quarta-feira (6), e projetou a sequência do Tricolor no estadual pelas categorias de base.

- Acho que o time todo teve um pouco de deslize, podendo se levar em conta que era nosso primeiro jogo da temporada. Havia uma ansiedade pela estreia e é normal oscilar um pouco. Acredito que temos muito a melhorar e mostrar também, acho que a cada jogo nós vamos evoluindo o mais rápido possível para chegar na forma ideal. O Paulistão é uma competição muito difícil, e ter vivido isso ano passado ajuda muito pra esse ano. Dentro disso, vamos tentando nos ajudar para que a gente possa ser uma equipe mais forte - disse.A primeira rodada foi disputada fora de casa, em Osasco. Samuel citou os treinamentos de Alex de Souza e afirmou que considera o técnico como uma referência.

- Creio que evolui muito desde que cheguei aqui, tanto como atleta e pessoa também. Principalmente por ter uma pessoa referência na posição como o Alex me orientando e com isso consegui melhorar muitas coisas. Ter grandes companheiros e uma excelente comissão técnica também ajuda muito - disse.Pelo Paulistão Sub-20, o São Paulo volta a campo no próximo sábado (7), às 10h, contra a Juventus, em Cotia.