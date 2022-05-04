Treinado por Alex de Souza, sub-20 do São Paulo empata em estreia de Campeonato Paulista

O São Paulo estreou com empate no Campeonato Paulista Sub-20 na tarde desta quarta-feira (04) contra o Audax. As equipes encerraram a partida com o placar em 3 a 3. Este foi o primeiro jogo oficial da categoria desde a Copinha. Ainda no começo da rodada, aos dez minutos de jogo, o Tricolor chegou ao perigo pela primeira vez. Pouco depois, saiu o primeiro gol, que abriu o placar para a equipe. Após o rebote da cobrança de escanteio feita por Samuel, Belém empurrou para as redes.
O jogo seguiu equilibrado, porém Audax encontrou a chance de empatar na metade da primeira etapa. No início do segundo tempo, os adversários do São Paulo marcaram o segundo.
O técnico Alex de Souza, então, mexeu na equipe e logo deu resultado. Carrijo entrou e marcou o segundo do Tricolor paulista aos treze minutos da etapa final.Porém, alguns minutos depois, Audax marcou o terceiro. Somente ao fim do segundo tempo, aos 43 minutos, o Tricolor paulista conseguiu o empate, quando João Gabriel, de cabeça, marcou o terceiro.O Tricolor volta a atuar neste sábado (07), agora em casa. A equipe recebe o Juventus às 10h no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, no CFA Laudo Natel. A entrada será livre aos torcedores que apresentarem comprovante de vacinação contra a covid-19 completo e documento com foto.