Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Treinado por Alex de Souza, sub-20 do São Paulo empata em estreia de Campeonato Paulista
futebol

Treinado por Alex de Souza, sub-20 do São Paulo empata em estreia de Campeonato Paulista

A partida foi a primeira oficial desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi disputada fora de casa...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 20:27
O São Paulo estreou com empate no Campeonato Paulista Sub-20 na tarde desta quarta-feira (04) contra o Audax. As equipes encerraram a partida com o placar em 3 a 3. Este foi o primeiro jogo oficial da categoria desde a Copinha. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosAinda no começo da rodada, aos dez minutos de jogo, o Tricolor chegou ao perigo pela primeira vez. Pouco depois, saiu o primeiro gol, que abriu o placar para a equipe. Após o rebote da cobrança de escanteio feita por Samuel, Belém empurrou para as redes.
O jogo seguiu equilibrado, porém Audax encontrou a chance de empatar na metade da primeira etapa. No início do segundo tempo, os adversários do São Paulo marcaram o segundo.
O técnico Alex de Souza, então, mexeu na equipe e logo deu resultado. Carrijo entrou e marcou o segundo do Tricolor paulista aos treze minutos da etapa final.Porém, alguns minutos depois, Audax marcou o terceiro. Somente ao fim do segundo tempo, aos 43 minutos, o Tricolor paulista conseguiu o empate, quando João Gabriel, de cabeça, marcou o terceiro.O Tricolor volta a atuar neste sábado (07), agora em casa. A equipe recebe o Juventus às 10h no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, no CFA Laudo Natel. A entrada será livre aos torcedores que apresentarem comprovante de vacinação contra a covid-19 completo e documento com foto.
Crédito: (NiltonFukuda/Saopaulofc.net)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados