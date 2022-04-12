Treinado por Alex de Souza, Sub-20 do São Paulo conhece adversários do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (12) a tabela do Campeonato Paulista sub-20. O São Paulo, treinado por Alex de Souza, está no grupo onze e estreia na competição no dia 4 de maio. A equipe de Alex enfrentará o Audax, fora de casa. Na primeira fase, também jogará com Juventus, GE Osasco, Nacional e SC Brasil na primeira fase. A final está prevista para acontecer no dia 9 de novembro.

No torneio, 72 equipes participam, sendo elas divididas em 12 grupos com seis participantes cada. Na primeira fase, os times jogam em turno e returno, e seguem na competição os dois melhores de cada chave, além dos oito terceiros colocados de melhor classificação.

Já o Campeonato Brasileiro deve começar um pouco antes, no final de abril, mas sem tabela definida ainda. Galeria> Janela fechando! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiroConfira a tabela completa do Campeonato Paulista sub-20- 04/05 – Audax x São Paulo, em Osasco- 08/05 – São Paulo x Juventus, em Cotia- 11/05 – Nacional x São Paulo, em São Paulo- 25/05 – São Paulo x SC Brasil, em Cotia- 01/06 – GE Osasco x São Paulo, em Osasco- 08/06 – São Paulo x Audax, em Cotia- 12/06 – Juventus x São Paulo, em São Paulo- 15/06 – São Paulo x Nacional, em Cotia- 22/06 – SC Brasil x São Paulo, em Embu das Artes- 29/06 – São Paulo x GE Osasco, em CotiaAlex Souza comanda a equipe sub-20 do Tricolor paulista desde abril de 2021. Apesar de ter chegado como umas das equipes favoritas para a Copinha deste ano, o São Paulo caiu na semifinal, após perder do Palmeiras.