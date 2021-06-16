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Tratativas finais: Botafogo encaminha venda de Sousa para o Cercle Brugge

Negócio avança e está próxima de um desfecho; formato é um empréstimo com opção de compra que pode ter o valor aumentado caso o atleta bata metas pré-estabelecidas...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 19:23

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 19:23

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo deu um importante passo para sacramentar a venda de Sousa. As conversas com o Cercle Brugge, da Bélgica, avançaram nesta quarta-feira e o negócio está muito próximo de ser fechado, entrando nas tratativas finais entre as partes.
O formato da negociação é um empréstimo com opção de compra tendo valor definido. As cifras podem aumentar caso Sousa bata metas individuais pré-estabelecidas no futebol belga.
Sousa é criado nas categorias de base do Botafogo e subiu para o time profissional na última temporada. Em 2021, fez jogos como titular, mas recentemente perdeu espaço no onze titular para Gilvan.
A possível venda é importante para o Botafogo equilibrar as finanças do ano, já que os cofres sofreram com reduções por conta do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

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