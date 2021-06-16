Tratativas finais: Botafogo encaminha venda de Sousa para o Cercle Brugge

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo deu um importante passo para sacramentar a venda de Sousa. As conversas com o Cercle Brugge, da Bélgica, avançaram nesta quarta-feira e o negócio está muito próximo de ser fechado, entrando nas tratativas finais entre as partes.

O formato da negociação é um empréstimo com opção de compra tendo valor definido. As cifras podem aumentar caso Sousa bata metas individuais pré-estabelecidas no futebol belga.

Sousa é criado nas categorias de base do Botafogo e subiu para o time profissional na última temporada. Em 2021, fez jogos como titular, mas recentemente perdeu espaço no onze titular para Gilvan.