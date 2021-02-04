Transmissão via stream de jogo do Brasileirão é analisada por diretor da Final Level

Crédito: Confronto transmitido por stream ocorrerá na Arena da Baixada (Reprodução/Twitter Athletico-PR

Diante da falta de acordo entre a Rede Globo e o Athletico-PR no que se refere a negociação de direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro, o clube paranaense resolveu colocar em prática ainda mais o seu espírito inovador. Pensando nisso, o confronto diante do Internacional na noite dessa quinta-feira (4) pela 34ª Rodada da competição será exibido através de um canal hospedado na plataforma de streaming Twitch, mais precisamente do famoso gamer entre os amantes de League of Legends, Baiano.>Classificação atualizada do Campeonato BrasileiroSegundo avaliou Gabriel Duarte, diretor de novos negócios da Final Level, robusta plataforma gamer que ficará responsável pela produção da transmissão, a ideia tem um forte caráter de integração onde o elemento mais importante é fazer com que os mais diferentes públicos possam desfrutar de um modelo diferente de exibição e até mesmo de linguagem:

- O Athletico e a LiveMode enxergaram na Twitch um cenário de integrar a paixão do torcedor com uma experiência única de torcida em uma transmissão customizada, livre, única! A integração com Baiano vem do desejo de levar esta experiência aos torcedores por meio de um dos maiores porta-vozes da plataforma e da apaixonada comunidade de League of Legends no país.

- A ideia é fazer a integração do público da maneira mais natural possível. A transmissão, diferentemente do que acontece na televisão ou que o público tradicional está acostumado, seguirá o formato de conteúdo que o Baiano sempre levou ao seu público, uma grande “resenha” entre amigos assistindo a um jogo de futebol. Vale cornetar, xingar juiz e zoar os amigos. É uma linguagem bem mais informal e traz intimidade com o espectador digital que está acostumado com a interação tradicionalmente maior que o telespectador - agregou Gabriel. Apesar de preferir não comentar uma projeção específica de impacto que ambas as partes imaginam dentro da iniciativa, Duarte exaltou o caráter inovador no fato do Athletico poder se considerar a primeira equipe de futebol do planeta a exibir, por essa plataforma de stream, uma partida da principal competição nacional.

- O Athetlico é o 1º time do mundo a transmitir jogos do seu principal campeonato na Twitch. Um dos valores do clube é inovação e trazer esse conteúdo para uma plataforma exclusivamente digital é estar um passo à frente do mercado, para o clube que conta com um diretor focado em inovação, João Pedro Novochadlo. Por ser algo novo e diferente, é difícil definir um número. Mas os nossos desejos são os maiores possíveis.