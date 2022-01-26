Transmissão para fãs de estatísticas é uma das novidades do Cariocão Play em 2022

Para a atual temporada, uma das novidades do Cariocão Play – serviço de OTT oficial do Cariocão Betfair 22 – será a possibilidade de o torcedor escolher uma transmissão voltada exclusivamente a quem se interessa por estatísticas em tempo real. A ideia vai ao encontro da proposta do Cariocão Play, que é ser um produto de vanguarda no futebol brasileiro, adaptando diferentes transmissões a públicos distintos.> Relembre todos os campeões cariocas neste séculoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWDurante 90 minutos, o torcedor será “bombardeado” por “insights” decorrentes de um robô que lê as estatísticas do jogo em questão e da própria base de números do campeonato. Por exemplo, quem optar por esta transmissão via Cariocão Play será informado, em tempo real, que determinado time tem x% de chance de ser vencedor; ou que um jogador acaba de se tornar o principal finalizador Cariocão Betfair 22. Também será possível ter acesso ao mapa de calor das equipes.