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Transmissão para fãs de estatísticas é uma das novidades do Cariocão Play em 2022

O serviço será fornecido pela FootStats, especializada em coleta e análise de informações relacionadas ao futebol, e todas as telas serão envelopadas com a marca da Betfair...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:56
Para a atual temporada, uma das novidades do Cariocão Play – serviço de OTT oficial do Cariocão Betfair 22 – será a possibilidade de o torcedor escolher uma transmissão voltada exclusivamente a quem se interessa por estatísticas em tempo real. A ideia vai ao encontro da proposta do Cariocão Play, que é ser um produto de vanguarda no futebol brasileiro, adaptando diferentes transmissões a públicos distintos.> Relembre todos os campeões cariocas neste séculoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWDurante 90 minutos, o torcedor será “bombardeado” por “insights” decorrentes de um robô que lê as estatísticas do jogo em questão e da própria base de números do campeonato. Por exemplo, quem optar por esta transmissão via Cariocão Play será informado, em tempo real, que determinado time tem x% de chance de ser vencedor; ou que um jogador acaba de se tornar o principal finalizador Cariocão Betfair 22. Também será possível ter acesso ao mapa de calor das equipes.
Estas transmissões estarão disponíveis nos 16 jogos exibidos pela Record na TV aberta. Os narradores e comentaristas serão os mesmos da transmissão neutra, também possível de ser acessada dentro do Cariocão Play.
> Veja e simule a tabela do Cariocão O serviço de estatísticas será fornecido pela FootStats, empresa especializada em coleta e análise de informações relacionadas ao futebol, e todas as telas serão envelopadas com a marca da Betfair, detentora dos naming rights daquele que é o campeonato mais visto do Brasil.
O preço para assistir a todos os 78 jogos do campeonato pelo Cariocão Play é de R$ 129,90, podendo ser dividido em 4x de R$ 32,48. Uma das novidades será um desconto de 10% para os sócios torcedores que estiverem adimplentes com seus clubes. Acesse www.cariocaoplay.com.br e saiba mais.
Crédito: Durante90minutos,otorcedorserá“bombardeado”por“insights”decorrentesdeumrobôquelêasestatísticasdojogo(Foto:Divulgação

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