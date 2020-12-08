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Transmissão flagra Neymar e Mbappé se recusando a retomar partida: 'Não vamos jogar'

Duelo entre PSG e Istanbul Basaksehir foi marcado por um episódio lamentável de racismo e foi suspenso pela UEFA. Jogadores se retiraram de campo como forma de protesto...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 19:18

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 19:18

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A partida entre PSG e Istanbul Basaksehir foi suspensa após um episódio lamentável de racismo. Ainda em campo, Neymar e Mbappé, já como forma de protesto, foram flagrados pela transmissão confrontaram o árbitro da partida e se recusando a atuar com o romeno Sebastian Coltescu - quarto árbitro acusado de injúria racial - no campo do Parque do Príncipes.
CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Não vamos jogar com esse cara aqui, ele tem que sair. Se não sair, não jogamos - questionou a dupla, em imagem flagrada pelo 'EI Plus', antes todos os jogadores deixarem o campo.
O ato está sendo investigado pela Uefa. Incialmente, a entidade marcou o recomeço da partida para às 18h. O PSG foi para o túnel dos vestiários que dá acesso ao gramado, mas o Istanbul Basaksehir se recusou a voltar ao campo do Parque dos Príncipes. A partida foi oficialmente suspensa minutos depois.

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