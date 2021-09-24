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Tradicional, futebol gaúcho tem dois clubes na zona de rebaixamento do Brasileirão

Grêmio e Juventude decepcionam nesta edição e figuram os quatro últimos lugares do torneio nacional...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 16:40
Crédito: Grêmio e Juventude aparecem na zona de rebaixamento (LUCAS UEBEL / GREMIO
Com três representantes na elite do futebol nacional, o futebol gaúcho, um dos mais tradicionais do país, vive com a pressão de ter dois clubes na zona de rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se o Grêmio aparece no temido Z-4 desde as rodadas inicias, agora é a vez do Juventude, que vive um momento ruim na temporada pintar na zona de descenso.
Da dupla, o Tricolor de Scolari dá indícios que pode sair mais rápido do Z-4, pois tem mostrado um bom desempenho, como, por exemplo, na última rodada, quando bateu o Flamengo, no Maracanã.
Por outro lado, o Juventude de Marquinhos Santos atravessa uma fase complicada. O time não conseguiu vencer nas últimas seis rodadas e precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

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