Tradicional, futebol gaúcho tem dois clubes na zona de rebaixamento do Brasileirão

Crédito: Grêmio e Juventude aparecem na zona de rebaixamento (LUCAS UEBEL / GREMIO

Com três representantes na elite do futebol nacional, o futebol gaúcho, um dos mais tradicionais do país, vive com a pressão de ter dois clubes na zona de rebaixamento.

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Se o Grêmio aparece no temido Z-4 desde as rodadas inicias, agora é a vez do Juventude, que vive um momento ruim na temporada pintar na zona de descenso.

Da dupla, o Tricolor de Scolari dá indícios que pode sair mais rápido do Z-4, pois tem mostrado um bom desempenho, como, por exemplo, na última rodada, quando bateu o Flamengo, no Maracanã.