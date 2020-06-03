Trabzonspor é excluído de competições europeias

Crédito: OLIVIER MORIN / AFP

O líder do Campeonato Turco, o Trabzonspor, foi excluído das competições europeias por uma temporada. O clube não cumpriu o fairplay financeiro imposto pela Uefa para o ano de 2019.

"O Organismo de Controlo Financeiro dos Clubes (CFCB) determinou que o Trabzonspor AS não cumpriu a meta fixada para o exercício de 2019. Como resultado, ordenou que o clube fosse excluído de participar em uma competição de clubes da UEFA para a qual, de outra forma, se qualificaria nas temporadas 2020/21 e 2021/22", informa o comunicado.