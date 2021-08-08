Trabalho de Umberto Louzer começa a encaixar no Sport

Crédito: Umberto Louzer não perdeu nos últimos quatro jogos (Anderson Stevens/Sport

O trabalho de Umberto Louzer começa a engrenar no Sport. Após um período complicado, o treinador conseguiu encaixar a equipe e obtém bons resultados.

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A prova da evolução é a invencibilidade de quatro partidas. Diante do bom desempenho, o Leão deixou o Z-4 e começa a respirar na competição.

Desde a vitória em cima do América-MG, o Sport conseguiu dois empates e uma vitória, atuações que colocam a equipe na 14ª colocação.

Defesa

Outro ponto que ajuda a subida da equipe é a defesa. O Leão não foi vazado nos últimos quatro jogos, algo que até então não havia acontecido no Campeonato Brasileiro.

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