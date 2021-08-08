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futebol

Trabalho de Umberto Louzer começa a encaixar no Sport

Treinador passou por um momento complicado no Leão, mas engatou uma boa sequência de bons resultados...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 12:00
Crédito: Umberto Louzer não perdeu nos últimos quatro jogos (Anderson Stevens/Sport
O trabalho de Umberto Louzer começa a engrenar no Sport. Após um período complicado, o treinador conseguiu encaixar a equipe e obtém bons resultados.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A prova da evolução é a invencibilidade de quatro partidas. Diante do bom desempenho, o Leão deixou o Z-4 e começa a respirar na competição.
Desde a vitória em cima do América-MG, o Sport conseguiu dois empates e uma vitória, atuações que colocam a equipe na 14ª colocação.
Defesa
Outro ponto que ajuda a subida da equipe é a defesa. O Leão não foi vazado nos últimos quatro jogos, algo que até então não havia acontecido no Campeonato Brasileiro.
Calendário
Agora, com uma semana cheia de trabalho, o Sport volta a campo no próximo fim de semana, quando encara o Flamengo, no Maracanã.

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