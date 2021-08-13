Trabalho de Jorginho no Figueirense é defendido por parceiro do clube

Crédito: Técnico está no Figueira desde novembro de 2020 (Patrick Floriani/FFC

Apesar da sequência ruim com apenas três vitórias em 11 rodadas na Série C do Brasileirão, o trabalho do técnico Jorginho no Figueirense conta, aparentemente, com a confiança do parceiro do clube, José Carlos Lages.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm entrevista que deu a rádio 'CBN DIário' de Florianópolis, o empresário foi taxativo ao dizer que não são apenas os torcedores que se preocupam com os resultados negativos bem como a grave crise financeira que o Alvinegro atravessa há alguns anos.

Além disso, Lages também demonstrou firmeza em dizer que a torcida precisa compreender o momento vivido pelo Figueira dentro das suas limitações de investimento. Fazendo, assim, com que a avaliação do trabalho do atual treinador seja visto além do mero aproveitamento dentro das quatro linhas:

- Contra fatos não há argumentos. Não estamos bem, basta olhar a classificação. O que nos leva a ter convicção é o que estamos vendo nos jogos. Uma coisa é o resultado, a tabela, mas os jogos mostram outra coisa. No domingo, tivemos pelo menos três chances claríssimas. É futebol, não matemática. Quem garante que trocando a gente vai ter resultado?