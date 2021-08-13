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futebol

Trabalho de Jorginho no Figueirense é defendido por parceiro do clube

Empresário José Carlos Lages pontuou que avaliação sobre o treinador não pode estar calcada somente nos resultados...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 13:32

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 13:32
Crédito: Técnico está no Figueira desde novembro de 2020 (Patrick Floriani/FFC
Apesar da sequência ruim com apenas três vitórias em 11 rodadas na Série C do Brasileirão, o trabalho do técnico Jorginho no Figueirense conta, aparentemente, com a confiança do parceiro do clube, José Carlos Lages.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm entrevista que deu a rádio 'CBN DIário' de Florianópolis, o empresário foi taxativo ao dizer que não são apenas os torcedores que se preocupam com os resultados negativos bem como a grave crise financeira que o Alvinegro atravessa há alguns anos.
Além disso, Lages também demonstrou firmeza em dizer que a torcida precisa compreender o momento vivido pelo Figueira dentro das suas limitações de investimento. Fazendo, assim, com que a avaliação do trabalho do atual treinador seja visto além do mero aproveitamento dentro das quatro linhas:
- Contra fatos não há argumentos. Não estamos bem, basta olhar a classificação. O que nos leva a ter convicção é o que estamos vendo nos jogos. Uma coisa é o resultado, a tabela, mas os jogos mostram outra coisa. No domingo, tivemos pelo menos três chances claríssimas. É futebol, não matemática. Quem garante que trocando a gente vai ter resultado?
- Não pensem que é fácil, que a gente dorme tranquilo. O torcedor que reclama do time tem que ter um pouco mais de consciência do que é a realidade do Figueirense hoje, não podemos perder isso de vista - agregou o emprésario.

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