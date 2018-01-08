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Trabalho com Tite e futebol israelense: Marcus Bastos chega ao Vitória

Novo atacante da equipe alvianil trabalhou com o técnico da Seleção Brasileira quando atuava pelo Corinthians
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 20:45

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 20:45

Destaque na goleada contra a seleção amadora de Vila Velha, o atacante Marcus Bastos foi oficializado como reforço do Vitória para a disputa do Capixabão. O jogador, de 23 anos, tem passagens pela base e pelo time profissional do Corinthians, onde, inclusive, trabalhou com o técnico Tite, atualmente na Seleção Brasileira. Marcus Bastos também acumula um período de dois anos no futebol israelense, onde defendeu o Maccab Herzliya.
Marcus Bastos é apresentado no Vitória Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC
O atleta vinha sendo observado pela comissão técnica, participando dos jogos-treino contra o sub-20 do Rio Branco e contra a seleção amadora de Vila Velha, no último sábado (06), onde entrou no segundo tempo da atividade e marcou três vezes, na vitória por 13 a 0. Marcus Bastos é atacante de lado de campo, mas também tem bastante força física. O jogador falou que chega com muita vontade de jogar, coloca os objetivos do Vitória acima dos pessoais e acredita, que se a equipe se unir, possa conquistar o título do Campeonato Capixaba 2018.
"Eu vejo com bons olhos a minha participação nesses dois jogos-treino que eu participei. Pude me entrosar rapidamente com os outros jogadores, saber a forma com que eles gostam de jogar, e isso me ajudou bastante. Agradeço ao Vitória a oportunidade dada, ao Wagner Nascimento, a toda a comissão técnica e a diretoria do clube. Eu chegou com muita vontade de jogar. Tive um período fora do país, em Israel e agora quero fazer o meu nome aqui no Espírito Santo, mas sempre colocando em primeiro lugar as conquistas coletivas, e que a gente possa fazer um bom estadual e, quem sabe e com a ajuda de Deus, possamos conquistar esse título estadual", disse Marcus Bastos, que emendou:
"Sempre que a gente tem a oportunidade de passar por uma grande equipe, como é o Corinthians, a gente aprende muita coisa. Tive a oportunidade de treinar com o profissional, trabalhar com o Tite, que hoje está na Seleção Brasileira, e é um dos melhores treinadores do mundo. Aprendi muita coisa, mas aqui eu venho pra somar. Posso ajudar com algum conselho, mas não só eu, nós temos muitos jogadores mais experientes que eu, e se a gente se unir, cada um dando um pouco do seu aprendizado, podemos conseguir grandes coisas com o Vitória."
 

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