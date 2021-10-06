Trabalho com jovens pode ser o maior legado de Luxa no Cruzeiro

Se tem um legado deixado por Vanderlei Luxemburgo para o elenco é que os mais jovens podem sim aparecer na equipe principal do Cruzeiro. Desde a chegada do treinador, vários jogadores da base estão sendo utilizados nos treinos e outros nos jogos da Raposa pela Série B. E, um dos que mais se beneficiou foi o lateral-esquerdo Matheus Pereira, titular com Luxa e que elogia com frequência o treinador pelo trabalho com os jovens em busca de espaço na equipe da Raposa. Confira no vídeo.
Matheus foi um dos cinco jovens que entraram no time contra o Brasil Pelotas, quando o Cruzeiro venceu os gaúchos por 2 a 0, com dois gols de jogadores da base: Thiago e Vitor Leque.
A fala do lateral cruzeirense pode ir de encontro a possível processo de reformulação da Raposa para 2022, com Luxemburgo no comando, já que a equipe dificilmente não jogará a Série B no ano que vem, pois com 35 pontos, na 12ª posição, faltando 10 jogos para o fim do campeonato, não deve alcançar o G4 da Série B. Matheus celebrou o incentivo de Luxa aos jovens do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)