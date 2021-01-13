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futebol

Trabalhando por crescimento coletivo, Paulo Victor fala sobre futebol bareinita

Esperança de gols do Al-Hidd, atacante brasileiro espera
boa sequência da equipe nos próximos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 11:18

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 11:18

Crédito: Divulgação/Al-Hidd
Contratado pela diretoria do Al-Hidd para este ano, o atacante Paulo Victor quer a evolução da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência nestes jogos que virão.
- Estamos trabalhando para fazermos uma boa sequência nas próximas rodadas. O grupo tem se dedicado muito para isso. Temos feito uma boa liga até aqui e precisamos manter um ritmo forte para crescermos. Ainda de acordo com o jogador, o futebol do Bahrein tem evoluído muito.
- O futebol do Bahrein tem evoluído muito. Os clubes estão fazendo investimentos para desenvolver ainda mais o esporte no país. Isso é muito importante.

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