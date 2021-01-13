Trabalhando por crescimento coletivo, Paulo Victor fala sobre futebol bareinita

Crédito: Divulgação/Al-Hidd

Contratado pela diretoria do Al-Hidd para este ano, o atacante Paulo Victor quer a evolução da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência nestes jogos que virão.

- Estamos trabalhando para fazermos uma boa sequência nas próximas rodadas. O grupo tem se dedicado muito para isso. Temos feito uma boa liga até aqui e precisamos manter um ritmo forte para crescermos. Ainda de acordo com o jogador, o futebol do Bahrein tem evoluído muito.