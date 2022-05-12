Tour da taça da Copa do Mundo começa em Dubai com as presenças de Kaká e Casillas

A Fifa iniciou nesta quinta-feira o Tour da taça da Copa do Mundo de 2022. O evento começou em Dubai e contou com as presenças de Kaká e do espanhol Casillas. O troféu vai passar pelos 32 países que disputarão a competição, em novembro, no Qatar.+ Tite anuncia convocados da Seleção com Danilo, do Palmeiras, como grande novidade; veja a lista

- É uma honra incrível estar nesta primeira parada do Tour da Taça da Copa do Mundo. Minha primeira Copa como jogador foi quando eu tinha apenas 20 anos de idade, e ainda está fresca em minha mente. Para mim, foi um sonho tornado realidade - contou Kaká, que se tornou campeão do pentacampeonato da Seleção Brasileira.

A taça irá passar ao todo por 51 países até o fim do Tour. Na América Latina, cinco países vão receber o troféu da Copa do Mundo até o início do torneio, são eles: Brasil, Argentina, Uruguai, Equador e México.

O ex-goleiro Casillas relembrou no evento a sua conquista com a Espanha na Copa de 2010, na África do Sul.

- Foi o ponto alto da minha carreira quando levantei este mesmo troféu como capitão da Espanha em 2010. E é empolgante que alguém tenha esse sentimento no Qatar no final deste ano - disse Casillas.

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O último país a receber a taça da Copa do Mundo será o Qatar, país-sede da competição neste ano. O torneio tem início marcado para o dia 21 de novembro e vai até 17 de dezembro.