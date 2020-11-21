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futebol

Totti elogia Ibrahimovic: 'É um prazer vê-lo jogar'

Ídolo da Roma acredita que o atacante sueco pode continuar em alto nível
até os 50 anos e que ele 'poderia jogar só com uma perna'...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 11:03

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 11:03

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Destaque do Milan na temporada, Zlatan Ibrahimovic foi elogiado por Francesco Totti. Para o ídolo da Roma, o atacante sueco pode atuar em alto nível até os 50 anos.
- Ibrahimovic poderia jogar só com uma perna. Ele pode continuar em alto nível até os 50 anos. É um prazer enorme vê-lo a jogar. A sua força, técnica e a forma como joga surpreende sempre o adversário. Estou muito orgulhoso de vê-lo novamente em campo.Na atual temporada pelo Milan, Ibrahimovic atuou em nove partidas, marcou nove gols e deu duas assistências.

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