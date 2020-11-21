Totti elogia Ibrahimovic: 'É um prazer vê-lo jogar'

Destaque do Milan na temporada, Zlatan Ibrahimovic foi elogiado por Francesco Totti. Para o ídolo da Roma, o atacante sueco pode atuar em alto nível até os 50 anos.

- Ibrahimovic poderia jogar só com uma perna. Ele pode continuar em alto nível até os 50 anos. É um prazer enorme vê-lo a jogar. A sua força, técnica e a forma como joga surpreende sempre o adversário. Estou muito orgulhoso de vê-lo novamente em campo.Na atual temporada pelo Milan, Ibrahimovic atuou em nove partidas, marcou nove gols e deu duas assistências.