Tottenham x Wolfsberger: onde assistir e prováveis escalações

O Tottenham terá ampla vantagem para a partida desta quarta-feira pela Europa League. Após vencer a ida contra o Wolfsberger por 4 a 1, os Spurs recebem o adversário podendo perder por ate três gols de diferença para se classificar.
Antes da partida, Mourinho falou sobre o que espera do confronto e disse acreditar estar com "um pé na classificação".- Estou satisfeito com o resultado porque claro que o 4-1 fora de casa lhe dá um bom espaço para qualquer possível erro que possa cometer na volta. Acho que temos um pé na próxima rodada. O resultado é obviamente muito bom. Gostei do desempenho do primeiro tempo, quando tivemos aquela intensidade, aquela qualidade, estivemos muito, muito bem no primeiro tempo.
FICHA TÉCNICA
Tottenham x WolfsbergerData e horário: 24/02/2021, às 14h (de Brasília)Local: Tottenham Hotspur Stadium (Londres, ING)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham (Treinador: José Mourinho)Hart; Doherty, Alderweireld, Tanganga, Davies; Sissoko, Winks; Bale, Alli, Lucas; Carlos Vinícius
Desfalques: Lo Celso e Aurier (lesionados)
Wolfsberger (Treinador: Ferdinand Feldhofer)Kofler; Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer; Taferner, Liendl, Leitgeb, Wernitznig; Vizinger, Joveljic
Desfalques: Peretz (lesionado)