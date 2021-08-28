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Tottenham x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Confronto da terceira rodada da Premier League ocorrerá neste domingo na casa do Tottenham em Londres...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 14:39
Crédito: Twitter / Tottenham
O Tottenham busca a sua terceira vitória seguida neste início de Premier League neste sábado, quando enfrentará o Watford. O confronto, que terá início às 10h (de Brasília), ocorrerá na cidade de Londres, no Tottenham Hotspur Stadium.
Veja a tabela do InglêsNas duas primeiras partidas desta edição da Premier League, o Tottenham conseguiu vencer o Manchester City e o Wolverhampton, ambos pelo placar de 1 a 0. Contra o Watford, a equipe dos Spurs busca a terceira vitória para seguir 100% na competição.
- Penso que o Watford é um clube que conseguiu se estabelecer como equipa da Premier League, apesar do que aconteceu na época passada. Todos nós conhecemos o Watford muito bem e eles têm conseguido manter o núcleo do elenco, têm bons jogadores, um treinador que tem novas ideias e vemos o Watford como um adversário difícil - disse Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham.
O Watford, nos dois primeiros jogos da Premier League 2021/2022, conseguiu um aproveitamento de 50%. Na estreia, a equipe venceu o Aston Villa por 3 a 2, mas sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Brighton na segunda rodada, e espera mudar o cenário com um placar positivo.
- É importante entrarmos no jogo com uma mentalidade forte e estarmos focados nos primeiros minutos. Precisamos aprender sobre a última situação (contra o Brighton) e precisamos nos preparar nos primeiros minutos com alta intensidade, força total e foco máximo. Ficamos juntos, estreitos e aproveitamos ao máximo qualquer situação - disse Xisco, treinador do Watford.FICHA TÉCNICATOTTENHAM x WATFORD - Premier League - 3ª rodada
Data e horário: 29/08/2021, às 10h (de Brasília)Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Simon Long e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil
TOTTENHAM (Treinador: Nuno Espírito Santo)Lloris; Tanganga, Davinson Sánchez, Dier e Reguilón; Skipp, Hojbjerg e Dele Alli; Son, Bergwijn e Kane.
Desfalques: Rodon (lesionado).
WATFORD (Treinador: Xisco)Bachmann; Cathcart, Troost-Ekong, Kabasele e Masina; Etebo, Cleverley e Louza; Sarr, Sema e Dennis.
Desfalques: Chalobah e João Pedro (lesionados).

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