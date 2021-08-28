Tottenham x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Crédito: Twitter / Tottenham

O Tottenham busca a sua terceira vitória seguida neste início de Premier League neste sábado, quando enfrentará o Watford. O confronto, que terá início às 10h (de Brasília), ocorrerá na cidade de Londres, no Tottenham Hotspur Stadium.

Veja a tabela do InglêsNas duas primeiras partidas desta edição da Premier League, o Tottenham conseguiu vencer o Manchester City e o Wolverhampton, ambos pelo placar de 1 a 0. Contra o Watford, a equipe dos Spurs busca a terceira vitória para seguir 100% na competição.

- Penso que o Watford é um clube que conseguiu se estabelecer como equipa da Premier League, apesar do que aconteceu na época passada. Todos nós conhecemos o Watford muito bem e eles têm conseguido manter o núcleo do elenco, têm bons jogadores, um treinador que tem novas ideias e vemos o Watford como um adversário difícil - disse Nuno Espírito Santo, treinador do Tottenham.

O Watford, nos dois primeiros jogos da Premier League 2021/2022, conseguiu um aproveitamento de 50%. Na estreia, a equipe venceu o Aston Villa por 3 a 2, mas sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Brighton na segunda rodada, e espera mudar o cenário com um placar positivo.

- É importante entrarmos no jogo com uma mentalidade forte e estarmos focados nos primeiros minutos. Precisamos aprender sobre a última situação (contra o Brighton) e precisamos nos preparar nos primeiros minutos com alta intensidade, força total e foco máximo. Ficamos juntos, estreitos e aproveitamos ao máximo qualquer situação - disse Xisco, treinador do Watford.FICHA TÉCNICATOTTENHAM x WATFORD - Premier League - 3ª rodada

Data e horário: 29/08/2021, às 10h (de Brasília)Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Simon Long e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil

TOTTENHAM (Treinador: Nuno Espírito Santo)Lloris; Tanganga, Davinson Sánchez, Dier e Reguilón; Skipp, Hojbjerg e Dele Alli; Son, Bergwijn e Kane.

Desfalques: Rodon (lesionado).

WATFORD (Treinador: Xisco)Bachmann; Cathcart, Troost-Ekong, Kabasele e Masina; Etebo, Cleverley e Louza; Sarr, Sema e Dennis.