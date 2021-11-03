  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tottenham x Vitesse: onde assistir, horário e escalações do jogo da Conference League
Tottenham x Vitesse: onde assistir, horário e escalações do jogo da Conference League

LanceNet

03 nov 2021 às 13:32

Crédito: JEROEN PUTMANS / ANP / AFP
Empolgado com a chegada de Antonio Conte, o Tottenham recebe o Vitesse nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Conference League. O clube inglês precisa de uma vitória para seguir sonhando com a classificação direta às oitavas de final do torneio.Ambição
- O clube está na direção certa. O Tottenham tem muita ambição e busca dar o melhor para os atletas. Mas nós temos que mostrar responsabilidade e comprometimento. Temos que melhorar passo a passo e alcançar o nível que devemos - disse Hugo Lloris, goleiro do Tottenham.
Na ida
No confronto de ida, o Vitesse derrotou o Tottenham na Holanda por 1 a 0 em um confronto que o time inglês pouco ameaçou o adversário. Os Spurs somam apenas uma vitória diante do Mura, que perdeu todas as partidas do Grupo G.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Vitesse
Data e horário: 4/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Gollini; Tanganga, Romero e Rodon; Doherty, Alli, Hojbjerg, Skipp e Reguilón; Kane e Lucas
Desfalques: Bryan Gil e Ryan Sessegnon (machucados)
VITESSE (Técnico: Thomas Letsch)Schubert; Doekhi, Rasmussen e Bazoer; Dasa, Bero, Tronstad e Gboho; Frederiksen e Openda; Darfalou
Desfalques: Wittek e Million Manhoef (machucados)

