Tottenham x Southampton: onde assistir e as prováveis escalações

O Tottenham encara o Southampton nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe londrina não será comandada por José Mourinho, demitido na última segunda-feira, mas sim por Ryan Mason, que tenta recuperar a moral do time após três jogos sem vitórias.Primeiras palavras
- Estamos preparados para vencer um jogo de futebol. Eles devem competir, correr, lutar e espero que a gente consiga um resultado positivo. Há muitas emoções passando pelo meu corpo, mas me sinto orgulhoso, tenho uma ótima conexão com os torcedores e espero ajudar este grande clube de futebol - disse Ryan Mason, técnico interino dos Spurs.
Desfalque de peso
Nos últimos quatro jogos, o Tottenham conseguiu uma vitória, dois empates e uma derrota em sequência e a equipe marcou sete gols. Harry Kane foi autor de cinco tentos e teve participação direta nas outras duas vezes em que os londrinos balançaram as redes. No entanto, o centroavante deve ser desfalque por conta de uma lesão.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Southampton
Data e horário: 21/4/2021, às 14h (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: Ryan Mason)Lloris; Tanganga, Alderweireld, Sanchez e Reguilon; Hojbjerg e Winks; Bale, Lo Celso e Son; Carlos Vinicius
Desfalques: Harry Kane (machucados)
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Minamino, Diallo, Ward-Prowse e Armstrong; Ings e Adams
Desfalques: Will Smallbone, Oriol Romeu e Michael Obafemi (machucados)