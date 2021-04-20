Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham x Southampton: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe londrina faz seu primeiro jogo na temporada sem José Mourinho e elenco será comandado por Ryan Mason, que tenta recuperar a moral do time na Premier League...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 13:57

LanceNet

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O Tottenham encara o Southampton nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe londrina não será comandada por José Mourinho, demitido na última segunda-feira, mas sim por Ryan Mason, que tenta recuperar a moral do time após três jogos sem vitórias.Primeiras palavras
- Estamos preparados para vencer um jogo de futebol. Eles devem competir, correr, lutar e espero que a gente consiga um resultado positivo. Há muitas emoções passando pelo meu corpo, mas me sinto orgulhoso, tenho uma ótima conexão com os torcedores e espero ajudar este grande clube de futebol - disse Ryan Mason, técnico interino dos Spurs.
> Veja a tabela da Premier League
Desfalque de peso
Nos últimos quatro jogos, o Tottenham conseguiu uma vitória, dois empates e uma derrota em sequência e a equipe marcou sete gols. Harry Kane foi autor de cinco tentos e teve participação direta nas outras duas vezes em que os londrinos balançaram as redes. No entanto, o centroavante deve ser desfalque por conta de uma lesão.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Southampton
Data e horário: 21/4/2021, às 14h (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: Ryan Mason)Lloris; Tanganga, Alderweireld, Sanchez e Reguilon; Hojbjerg e Winks; Bale, Lo Celso e Son; Carlos Vinicius
Desfalques: Harry Kane (machucados)
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Minamino, Diallo, Ward-Prowse e Armstrong; Ings e Adams
Desfalques: Will Smallbone, Oriol Romeu e Michael Obafemi (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados