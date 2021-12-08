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Tottenham x Rennes: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Conference League

Com surto de covid-19 no elenco e em segundo lugar do Grupo G, os Spurs vão jogar em casa em busca de um resultado para garantir a classificação à segunda fase
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 17:34

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:34

Nesta quinta-feira, Tottenham e Rennes se enfrentam em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conference League. O clube francês já garantiu a liderança do Grupo G e, portanto, a classificação às oitavas de final. Enquanto os Spurs, em segundo lugar, ainda podem perder a vaga para a segunda fase se não vencerem em casa e também à depender do resultado entre Vitesse e Mura. O confronto, no Tottenham Hotspur Stadium, está marcado para às 17h.TOTTENHAMOs Spurs chegam para o duelo após duas vitórias seguidas na Premier League, sendo a última por 3 a 0 sobre o Norwich. O clube inglês está em segundo lugar da competição devido ao critério de desempate, já que o saldo de gols da equipe é superior em relação ao Vitesse. Vale destacar o surto de Covid-19 que o elenco do Tottenham vive, o que pode tirar muitos jogadores da partida. Até agora, foram oito atletas, que não tiveram os nomes confirmados, que testaram positivos para a doença.
> Veja a classificação da Conference League
RENNESLíder do Grupo G da Conference League, o Rennes chega para o confronto após uma vitória por 5 a 0 fora de casa contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês. A equipe francesa tem 11 pontos e já garantiu a vaga às oitavas de final da competição.FICHA TÉCNICA
Tottenham x RennesConference League - 6ª rodada
Data e horário: 09/12/2021, às 17hLocal: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Sánchez, Dier e Davies; Tanganga, Skipp, Hojbjerg e Reguillón; Lucas, Son e Harry Kane.
RENNES (Técnico: Bruno Génésio)Gomis; Truffert, Aguerd, Ormari e Assignon; Santamaría, Martin e Majer; Terrier, Laborde e Bourigeaud.
Crédito: Tottenhamnavitóriapor3a0sobreoNorwich,narodadapassadadaPremierLeague(Foto:DANIELLEAL/AFP

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