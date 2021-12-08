Tottenham x Rennes: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Conference League

Nesta quinta-feira, Tottenham e Rennes se enfrentam em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conference League. O clube francês já garantiu a liderança do Grupo G e, portanto, a classificação às oitavas de final. Enquanto os Spurs, em segundo lugar, ainda podem perder a vaga para a segunda fase se não vencerem em casa e também à depender do resultado entre Vitesse e Mura. O confronto, no Tottenham Hotspur Stadium, está marcado para às 17h.TOTTENHAMOs Spurs chegam para o duelo após duas vitórias seguidas na Premier League, sendo a última por 3 a 0 sobre o Norwich. O clube inglês está em segundo lugar da competição devido ao critério de desempate, já que o saldo de gols da equipe é superior em relação ao Vitesse. Vale destacar o surto de Covid-19 que o elenco do Tottenham vive, o que pode tirar muitos jogadores da partida. Até agora, foram oito atletas, que não tiveram os nomes confirmados, que testaram positivos para a doença.