Tottenham x Morecambe: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Neste domingo, o Tottenham enfrenta o Morecambe pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A vaga será decidida em partida única e, em caso de empate, um novo jogo com mando de campo invertido será realizado. O confronto, no Tottenham Hotspur Stadium, está marcado para às 11h.
O Tottenham vem de uma derrota por 2 a 0 sobre o Chelsea pela semifinal da Copa da Liga Inglesa e espera voltar a vencer neste domingo, contra uma equipe inferior. Os Spurs terão um desfalque importante para o confronto. Son está de fora devido a uma lesão muscular.
- Estamos um pouco decepcionados por não contar com Son, pois depois do jogo contra o Chelsea, um dia depois, ele sentiu um desconforto na perna. Ele fez uma avaliação e, provavelmente, vai ficar de fora por duas semanas - disse Antonio Conte, técnico do clube londrino.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 09/01/2022, às 11hLocal: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Tanganga, Sánchez e Davies; Skipp, Hojbjerg, Emerson e Doherty; Lucas Moura, Bryan Gil e Kane.
MORECAMBE (Técnico: Stephen Robinson)Letheren; McLaughlin, O’Connor, Gibson e Leigh; Mcloughlin, Diagouraga e McCalmont; Ayunga, Gnahoua e Stockton.