  Tottenham x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Tottenham x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes fazem clássico neste sábado na casa dos Spurs em confronto direto. Ambas equipes vêm de derrota e novo revés pode pressionar o lado perdedor...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:03

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Tem confronto entre times do Big-Six neste sábado pelo Campeonato Inglês. Em partida válida pela décima rodada da competição nacional, o Tottenham recebe o Manchester United, no Tottenham Hotspur Stadium, na capital Londres. O duelo será às 13h30 (de Brasília).TOTTENHAMQuerendo entrar no G-4, os Spurs podem até terminar a rodada no grupo de classificação para a próxima Champions League. Com 15 pontos conquistados até aqui, o time de Nuno Espírito Santo, entretanto, vem de derrota. Na rodada passada, o Tottenham perdeu para o West Ham, por 1 a 0.
MANCHESTER UNITEDApós começar bem o Campeonato Inglês, brigando pela liderança, o Manchester United entrou em crise. Nas últimas quatro partidas, o time de Ole Gunnar Solskjaer perdeu três e empatou uma. Pressionado, o treinador norueguês ficou na corda bamba, mas foi mantido no cargo após a goleada sofrida pelo Liverpool por 5 a 0 na rodada passada.
Manchester City x Crystal PalacePremier League - Campeonato Inglês10ª Rodada​Data e horário: 30/10/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Harry Lennard e Simon LongTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Lloris; Emerson Royal, Cuti Romero, Dier e Reguilón; Skipp, Hojbjerg, Lucas Moura, Ndombélé e Son; Kane.
Desfalques: Sessegnon (lesionado); Bryan Gil (dúvida).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Varane (Lindelöf), Maguire e Luke Shaw; Matic, Fred, Sancho (Cavani), Bruno Fernandes e Rashford; Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Pogba (suspenso); Varane, Diallo e Martial (dúvidas).

