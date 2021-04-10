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futebol

Tottenham x Manchester United: onde assistir e as escalações

Equipe de Solskjaer ocupa a vice-liderança, mas quer garantir a classificação para a Champions League. Tottenham sonha com competição europeia...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 09:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 09:24
Crédito: Carl Recine/AFP
Após sofrer uma goleada por 6 a 1 no primeiro turno, o Manchester United terá sua revanche contra o Tottenham neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Os Diabos Vermelhos ocupam a vice-liderança do Campeonato Inglês, enquanto os Spurs sonham em alcançar uma vaga em competições europeias na próxima temporada.Orgulho
- Os jogadores vão se lembrar com muita dor. Nosso orgulho profissional foi machucado, a maneira como perdemos não é digna da gente e nosso time sabe disso. A pré-temporada foi curta e nós estávamos ruins, mas tenho certeza que veremos os jogadores querendo provar o quão bom eles são - disse Solskjaer.
> Veja a tabela da Premier League
Pretensão
O Manchester United está longe de disputar o título com o rival Manchester City, mas busca garantir o quanto antes a classificação para a Champions League, enquanto também está focado na disputa da Liga Europa. Por outro lado, o Tottenham ocupa a 6ª colocação e está três pontos atrás do West Ham (4º lugar).
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Manchester United
Data e horário: 11/4/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Sanchez, Rodon e Reguilon; Hojbjerg e Ndombele; Son, Lo Celso e Lucas; Kane
Desfalques: Doherty e Davies (machucados)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay e Fred; Greenwood, Bruno Fernandes e Pogba; Rashford
Desfalques: Martial (machucado). Bailly (Covid-19)

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