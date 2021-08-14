Tottenham x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

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O Manchester City inicia sua campanha na Premier League em busca do bicampeonato diante do Tottenham, em Londres, neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). O confronto marca o primeiro duelo entre equipes do Big Six nesta edição do Campeonato Inglês.Coletiva dos treinadores

- Todo jogador precisa de tempo para chegar no seu melhor. Nós precisamos de tempo, mas toda pré-temporada é assim. A forma como eles se comportam até o momento é excepcional e em breve estaremos em nossa melhor condição - afirmou Pep Guardiola.

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- Nós sabemos que iremos enfrentar um oponente difícil, com qualidade, mas é tudo sobre a gente. O jeito como iremos competir. Estamos focados e buscando ser uma grande equipe - disse Nuno Espírito Santo, técnico do Tottenham.

Polêmica por Kane

Além do jogo, Harry Kane também deve chamar atenção nesta partida. O centroavante do Tottenham declarou publicamente que tem desejo em deixar os Spurs e o Manchester City é o principal interessado em sua contratação. No entanto, o clube de Londres trava a negociação e a presença do camisa 10 em campo ainda é uma incógnita.

FICHA TÉCNICA:Tottenham x Manchester City

Data e horário: 15/8/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Lloris; Tanganga; Sanchez, Dier e Reguilon; Lo Celso e Hojbjerg; Lucas, Dele Ali e Bergwijn; Son

Desfalques: Romero e Ndombélé (machucados)

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Dias e Cancelo; Gundogan, Rodri e Fernandinho; Mahrez, Torres e Grealish