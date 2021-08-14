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futebol

Tottenham x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Pep Guardiola busca bicampeonato na Premier League em partida marcada pelos clubes que disputam Harry Kane em seus elencos nesta temporada...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 11:12
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Manchester City inicia sua campanha na Premier League em busca do bicampeonato diante do Tottenham, em Londres, neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília). O confronto marca o primeiro duelo entre equipes do Big Six nesta edição do Campeonato Inglês.Coletiva dos treinadores
- Todo jogador precisa de tempo para chegar no seu melhor. Nós precisamos de tempo, mas toda pré-temporada é assim. A forma como eles se comportam até o momento é excepcional e em breve estaremos em nossa melhor condição - afirmou Pep Guardiola.
> Veja a tabela da Premier League
- Nós sabemos que iremos enfrentar um oponente difícil, com qualidade, mas é tudo sobre a gente. O jeito como iremos competir. Estamos focados e buscando ser uma grande equipe - disse Nuno Espírito Santo, técnico do Tottenham.
Polêmica por Kane
Além do jogo, Harry Kane também deve chamar atenção nesta partida. O centroavante do Tottenham declarou publicamente que tem desejo em deixar os Spurs e o Manchester City é o principal interessado em sua contratação. No entanto, o clube de Londres trava a negociação e a presença do camisa 10 em campo ainda é uma incógnita.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Manchester City
Data e horário: 15/8/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Lloris; Tanganga; Sanchez, Dier e Reguilon; Lo Celso e Hojbjerg; Lucas, Dele Ali e Bergwijn; Son
Desfalques: Romero e Ndombélé (machucados)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Dias e Cancelo; Gundogan, Rodri e Fernandinho; Mahrez, Torres e Grealish
Desfalques: Phil Foden e Kevin de Bruyne (machucados)

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