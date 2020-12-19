Tottenham x Leicester: saiba tudo sobre a partida deste domingo

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Duelo de dois times do G4. Neste domingo, Tottenham e Leicester se enfrentam pela Premier League, às 11h15 (horário de Brasília), em Londres. O confronto vale a vice-liderança da competição.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAntes da partida, José Mourinho, treinador do Tottenham, falou sobre o confronto e disse que espera um jogo complicado.

- Eles são muito bons. São bons, são perigosos, são tremendos no contra-ataque. É uma equipe muito boa, um treinador muito bom, jogadores muito bons e o produto final disso é uma equipe muito boa que nos vai dar um jogo muito difícil.

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, falou sobre a inconsistência vivida pelas equipes na temporada.

- Vimos ao longo de todas as equipes que existem inconsistências. Os registros da maioria dos times em casa não são tão bons quanto antes. A falta de torcida e falta de intensidade... sinto isso por nós. E depois há lesões. É ter essa capacidade quando você perde para se recuperar - disse.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x LeicesterData e horário: 20/12/2021, às 11h15 (de Brasília)Local: Tottenham Stadium (Londres, ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESTottenham (Treinador: José Mourinho)​Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Reguilón; Sissoko, Hojbjerg; Lucas, Ndombélé, Son; Kane

Desfalques: Lamela e Tanganga (lesionados).

Leicester (Treinador: Brendan Rodgers)Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Castagne, Ndidi, Tielemans, Justin; Maddison, Barnes; Vardy