Tottenham x Leeds; saiba onde assistir e prováveis escalações

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Após ter o jogo contra o Fulham adiado, o Tottenham entra em campo neste sábado para encarar o Leeds, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. O time de José Mourinho vive uma fase ruim na competição e está há quatro jogos sem vencer, enquanto os rivais conquistaram triunfos nas duas últimas partidas.Leeds e Bielsa

- Acho que o Leeds que apareceu é o Leeds. Todos conhecem o time que é e todos sabem como gostam de jogar. Eu não jogo contra o Bielsa, nunca. Meu clube joga contra o dele. Eu não gosto dessa situação individual porque não existe. Nós analisamos nosso oponente - avaliou Mourinho na véspera do duelo.

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Momento ruim

Após um bom início em que chegou a liderar o Campeonato Inglês, o Tottenham ocupa apenas a 7ª posição na tabela e está a quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas e dois empates. Por outro lado, o Leeds é um time imprevisível com com o 4º melhor ataque do torneio e a 2ª pior defesa, mas a equipe de Bielsa pode alcançar o time de Mourinho em números de pontos em caso de vitória.

FICHA TÉCNICA:Tottenham x Leeds

Data e horário: 2/1/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: White Hart Lane, em Londres (ING)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier e Reguilon; Hojbjerg e Sissoko; Bergwijn, Ndombele e Son; Kane

Desfalques: Bale e Lo Celso (machucados).

LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Dallas, Ayling, Struijk e Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo e Hernandez, Harrison; Bamford.