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futebol

Tottenham x Leeds; saiba onde assistir e prováveis escalações

Tottenham está descansado após ter jogo contra o Fulham adiado, mas Leeds quer empatar em número de pontos com o time de José Mourinho neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 15:53

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 15:53

Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP
Após ter o jogo contra o Fulham adiado, o Tottenham entra em campo neste sábado para encarar o Leeds, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League. O time de José Mourinho vive uma fase ruim na competição e está há quatro jogos sem vencer, enquanto os rivais conquistaram triunfos nas duas últimas partidas.Leeds e Bielsa
- Acho que o Leeds que apareceu é o Leeds. Todos conhecem o time que é e todos sabem como gostam de jogar. Eu não jogo contra o Bielsa, nunca. Meu clube joga contra o dele. Eu não gosto dessa situação individual porque não existe. Nós analisamos nosso oponente - avaliou Mourinho na véspera do duelo.
> Veja a tabela da Premier League
Momento ruim
Após um bom início em que chegou a liderar o Campeonato Inglês, o Tottenham ocupa apenas a 7ª posição na tabela e está a quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas e dois empates. Por outro lado, o Leeds é um time imprevisível com com o 4º melhor ataque do torneio e a 2ª pior defesa, mas a equipe de Bielsa pode alcançar o time de Mourinho em números de pontos em caso de vitória.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Leeds
Data e horário: 2/1/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: White Hart Lane, em Londres (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier e Reguilon; Hojbjerg e Sissoko; Bergwijn, Ndombele e Son; Kane
Desfalques: Bale e Lo Celso (machucados).
LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Dallas, Ayling, Struijk e Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo e Hernandez, Harrison; Bamford.
Desfalques: Liam Cooper, Diego Llorente e Mateusz Klich (machucados).

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