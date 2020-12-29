Tottenham x Fulham; saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP

O Tottenham encara o Fulham nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), e busca se recuperar dos recentes resultados negativos na Premier League. Há quatro jogos sem vitórias, o time de José Mourinho se distanciou da liderança após um bom início, enquanto os mandantes buscam sair da zona de rebaixamento.Jogo duro

- É sempre difícil, independentemente dos resultados. O Fulham está jogando de um jeito diferente, eles possuem novos princípios, eles estão conseguindo partidas positivas e claro que será complicado - disse José Mourinho.

> Veja a tabela da Premier League

Momento ruim

O Fulham só conseguiu duas vitórias na Premier League e está há cinco jogos sem vencer uma partida, além de possuir o 4º pior ataque do Campeonato Inglês, com 13 tentos. Já o Tottenham tem a 3ª melhor defesa, com apenas 15 gols sofridos, mas vive um momento complicado e delicado uma vez que caiu para a sétima colocação na tabela.

FICHA TÉCNICA:Tottenham x Fulham

Data e horário: 30/12/2020, às 15h (de Brasília)Local: White Hart Lane, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Alderweireld, Rodon e Reguilon; Hojbjerg e Ndombele; Bergwijn, Alli e Son; Kane.

Desfalques: Bale e Lo Celso (machucados).

FULHAM (Técnico: Scott Parker)Areola; Aina, Andersen e Adarabioyo; Cordova-Reid, Lemina, Anguissa, Loftus-Cheek e Robinson; Lookman e Mitrovic.