Tottenham x Brentford: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Kane e Son lideram Tottenham nas principais competições (ANDY RAIN / POOL / AFP

O Tottenham enfrenta o Brentford pela semifinal da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília). A Carabao Cup é o primeiro torneio valendo troféu da temporada na Inglaterra e José Mourinho está cada vez mais perto de disputar sua primeira final desde que chegou ao clube londrino.Maior jogo pelo Tottenham

- Eu acho que sim (sobre ser o maior jogo desde que chegou ao Tottenham). Na perspetiva do clube perseguir uma medalha por muitos anos eu diria que sim. Claro que sempre temos jogos importantes, mas eu diria que as semifinais são sempre muito importantes. Mais importantes que as semifinais, só as finais - declarou Mourinho.

Duelo complicado

O Brentford é o único clube da segunda divisão inglesa vivo na Copa da Liga, mas é um adversário complicado. A equipe ocupa o 4º lugar da Championship, além de ter ficado perto do acesso à Premier League na última temporada. Nas fases anteriores do torneio, os visitantes já derrubaram quatro times da elite (Southampton, West Brom, Fulham e Newcastle) e buscam fazer história.

FICHA TÉCNICA:Tottenham x Brentford

Data e horário: 5/1/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Aurier, Sánchez, Dier e Davies; Hojbjerg e Sissoko; Lucas Moura, Dele Alli e Son; Kane.

Desfalques: Lo Celso e Bale (machucados). Doherty (suspenso).

BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Raya; Dalsgaard, Jansson, Pinnock e Henry; Dasilva, Janelt e Jensen; Mbuemo, Toney e Canos.