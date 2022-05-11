Tottenham x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Nesta quinta-feira, Tottenham e Arsenal se enfrentam por rodada atrasada da Premier League. O clássico é fundamental para saber quem vai conseguir a classificação à próxima Champions League. O confronto, no Tottenham Hotspur Stadium, está marcado para às 15h45.VAGA NA CHAMPIONSO Arsenal fecha o G4 da Premier League, com 66 pontos. Logo atrás, vem o Tottenham com 62. Com isso, a disputa pode ficar ainda mais interessante em caso de uma vitória da equipe da casa. Após o clássico, ainda restam dois jogos para o fim da temporada.
COMO CHEGAM AS EQUIPESO Tottenham vem de um empate com o Liverpool por 1 a 1 em Anfield. Os Spurs foram bem e criaram boas chances contra uma equipe que briga pelo título. Enquanto o Arsenal bateu o Leeds por 2 a 1 e vem de uma sequência de quatro vitórias.FICHA TÉCNICATottenham x Arsenal
Data e horário: 12/05/2022, às 15h45Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Romero, Dier e Davies; Emerson, Bentancur, Hojbjerg e Sessegnon; Kulusevski, Son e Kane.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cedric, Holding, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Elneny e Xhaka; Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Nketiah.