Tottenham x Arsenal, Atlético-MG x Internacional... Veja onde assistir aos jogos de domingo

O domingo promete ser de muita emoção para quem gosta de bom futebol, pois sobram jogos de alto nível ao longo do dia. Para começar assim que acordar, Sheffield United e Leicester se enfrentam às 11h (de Brasília) pela Premier League, em seguida, há a transmissão de um dos clássicos mais tradicionais do futebol europeu, entre Tottenham Hotspur e Arsenal, às 13h30. Nesse meio tempo, para quem curte o campeonato italiano, Roma e Sassuolo jogam às 11h.
No período da tarde, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Sport fazem jogo pela 24ª rodada às 16h. No mesmo horário, Grêmio e Vasco duelam em Porto Alegre. Às 18h15, duelo da parte de cima da classificação entre Atlético Mineiro e Internacional, que completam a rodada do domingo.
Para fechar o dia, Corinthians e Avaí/Kindermann fazem o jogo de volta da final do Brasileirão feminino, às 20h e com transmissão para todo o Brasil.Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:
08h30 - Hellas Verona x CagliariSerie AOnde assistir: EI Plus
09h00 - West Brom x Crystal PalacePremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
09h00 - Lille x MonacoLigue 1Onde assistir: OneFootball App
10h00 - Granada x HuescaLa LigaOnde assistir: Fox Premium
11h00 - Sheffield United x LeicesterPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
11h00 - Roma x SassuoloSerie AOnde assistir: TNT e EI Plus
11h00 - Udinese x Atalanta e Parma x BeneventoSerie AOnde assistir: EI Plus
11h30 - Werder Bremen x StuttgartBundesligaOnde assistir: Band
12h15 - Osasuna x Real BetisLa LigaOnde assistir: Fox Premium
12h45 - Heerenveen x PSVEredivisieOnde assistir: ESPN
13h30 - Tottenham x ArsenalPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
14h00 - Crotone x NapoliSerie AOnde assistir: Band e EI Plus
14h00 - Schalke 04 x Bayer LeverkusenBundesligaOnde assistir: OneFootball App
14h30 - Villarreal x ElcheLa LigaOnde assistir: Fox Sports
16h00 - São Paulo x SportBrasileirãoOnde assistir: Globo (SP, PE, MG, MT, MS, CE, AL e SE) e Premiere
16h00 - Grêmio x VascoBrasileirãoOnde assistir: Globo (menos SP, PE, MG, MT, MS, CE, AL e SE) e Premiere
16h15 - Liverpool x WolverhamptonPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
16h45 - Sampdoria x MilanSerie AOnde assistir: Bandsports e EI Plus
17h00 - Alavés x Real SociedadLa LigaOnde assistir: Fox Premium
17h00 - Metz x LyonLigue 1Onde assistir: OneFootball App
17h00 - Benfica x Paços FerreiraPrimeira LigaOnde assistir: Fox Sports
17h00 - Columbus Crew x New England RevolutionMLSOnde assistir: Fox Sports 2
18h15 - Atlético Mineiro x InternacionalBrasileirãoOnde assistir: Premiere
18h15 - Figueirense x NáuticoBrasileirão série BOnde assistir: SporTV (menos SC) e Premiere
20h00 - Corinthians x Avaí/KindermannBrasileirão femininoOnde assistir: Band, ESPN Brasil e Twitter.com/brfeminino