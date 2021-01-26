Tottenham, West Ham e Newcastle monitoram situação de Lingard, que deseja deixar o Manchester United

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O destino de Jesse Lingard parece ser realmente fora do Manchester United. Ainda sem atuar na Premier League da atual temporada, o meio-campista já manifestou o desejo de deixar o clube e, de acordo com notícias da imprensa inglesa, Tottenham, West Ham e Newcastle estão na disputa pela contratação do jogador.

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