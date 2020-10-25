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futebol

Tottenham visita Burnley em busca de mais regularidade no Inglês

Equipe de José Mourinho desperdiçou grande oportunidade de vitória na última rodada contra o West Ham, mas busca se redimir diante do Burnley, que está na zona da degola...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 09:49

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 09:49

Crédito: Harry Kane foi elogiado pelo técnico do Burnley, Sean Dyche (CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Tottenham viaja para encarar o Burnley nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. O time de José Mourinho busca se recuperar na tabela após ter decepcionado os fãs empatando com o West Ham por 3 a 3 quando estavam vencendo por 3 a 0. O rival está na zona do rebaixamento e tenta respirar na classificação.
Apesar da diferença técnica e em suas posições na Premier League, o comandante português acredita em um jogo equilibrado.
- O fato deles terem apenas um ponto não me diz muito. O Burnley é o Burnley. A maneira como eles jogam, os jogadores que têm, o estilo, o treinador, nada mudou lá. É sempre difícil e será complicado.
O time mandante está com um jogo a menos na competição, mas segue sem vencer. O técnico Sean Dyche elogiou o elenco dos Spurs, principalmente Harry Kane por conta da capacidade do atacante de fazer gols e criar oportunidades para os companheiros. Na última temporada, o Tottenham venceu o primeiro turno, em Londres, por 5 a 0, mas fora de casa o resultado foi 1 a 1.

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