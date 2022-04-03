Tottenham vira, goleia o Newcastle e dorme no G4 da Premier League

O Tottenham conquistou uma vitória importante sobre o Newcastle por 5 a 1 pela Premier League, dorme no G4 e coloca pressão no Arsenal, que entra em campo nesta segunda-feira. Após sair perdendo, os Spurs brilharam na segunda etapa e construíram um placar avassalador sobre o adversário.SEM DIREÇÃOO Tottenham iniciou a primeira etapa buscando mais o gol. Aos 13 minutos, Kane recebeu passe na entrada da área, clareou a jogada, mas bateu para fora. Aos 16, Dier cobrou falta com perigo, mas ao lado da meta. Aos 28, Son foi acionado na intermediária e bateu de longe para defesa de Dúbravka. Aos 34, Hojbjerg recebeu cruzamento, mas cabeceou por cima da meta.
FINAL EQUILIBRADOApesar das inúmeras tentativas desperdiçadas pelos Spurs, foi o Newcastle quem largou na frente. Aos 38 minutos, o zagueiro Schar cobrou falta da entrada da área no canto de Lloris e abriu o placar. Aos 42 minutos, o Tottenham respondeu e Davies aproveitou cruzamento de Son para igualar o marcador.
VIROU GOLEADANo início do segundo tempo, o Tottenham conseguiu ser eficaz nas finalizações. Aos dois minutos, Doherty aproveitou cruzamento da direita e mergulho para virar o duelo. Aos oito, Son recebeu passe na área livre de marcação e fez o 3º gol dos Spurs. Aos 28 minutos, o autor do tento da virada fez linda jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Emerson empurrar para o fundo das redes.
TIME FAMINTOApós o gol do lateral brasileiro, Son teve a chance de marcar o 5º gol dos Spurs ao ser enfiado em profundidade, mas o chute do sul-coreano saiu tirando tinta da trave. Mas aos 37 minutos, Lucas colocou Bergwijn na cara do gol e o holandês não desperdiçou e balançou as redes do rival.