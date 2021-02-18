Tottenham vence o Wolfsberger e larga em vantagem na Liga Europa

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP

O Tottenham largou em vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Spurs enfrentaram o Wolfsberger e venceram por 4 a 1. Son, Bale, Lucas Moura e Carlos Vinícius marcaram os gols, enquanto Liendl descontou. Por causa de restrições da Covid-19, o jogo, que teve mando dos austríacos, foi disputado na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

+ Veja a tabela da Liga EuropaBAILE NO PRIMEIRO TEMPOO Tottenham mostrou superioridade na etapa inicial e confirmou todo o favoritismo de antes da partida. O time de Londres foi para o intervalo vencendo por 3 a 0, com gols de Son, que marcou de cabeça, e Bale e Lucas Moura, fazendo golaços em jogadas individuais.

ADMINISTRANDO A VANTAGEMNa etapa final, o Tottenham diminuiu o ritmo e os austríacos até tentaram ensaiar uma reação. Em cobrança de pênalti, Liendl diminuiu a vantagem dos ingleses, mas nos minutos finais o brasileiro Carlos Vinícius aproveitou assistência de Lamela e fechou a conta.

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