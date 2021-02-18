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futebol

Tottenham vence o Wolfsberger e larga em vantagem na Liga Europa

Time de José Mourinho faz grande primeiro tempo em Budapeste e poderá perder por qualquer placar com dois gols de diferença que garantirá vaga nas oitavas do torneio...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 16:44
Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP
O Tottenham largou em vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Spurs enfrentaram o Wolfsberger e venceram por 4 a 1. Son, Bale, Lucas Moura e Carlos Vinícius marcaram os gols, enquanto Liendl descontou. Por causa de restrições da Covid-19, o jogo, que teve mando dos austríacos, foi disputado na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
+ Veja a tabela da Liga EuropaBAILE NO PRIMEIRO TEMPOO Tottenham mostrou superioridade na etapa inicial e confirmou todo o favoritismo de antes da partida. O time de Londres foi para o intervalo vencendo por 3 a 0, com gols de Son, que marcou de cabeça, e Bale e Lucas Moura, fazendo golaços em jogadas individuais.
ADMINISTRANDO A VANTAGEMNa etapa final, o Tottenham diminuiu o ritmo e os austríacos até tentaram ensaiar uma reação. Em cobrança de pênalti, Liendl diminuiu a vantagem dos ingleses, mas nos minutos finais o brasileiro Carlos Vinícius aproveitou assistência de Lamela e fechou a conta.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
SEQUÊNCIA​Tottenham e Wolfsberger farão o jogo de volta da fase de 16 avos de final da Liga Europa na próxima quarta-feira (24), às 14h (de Brasília), em Londres, na casa dos Spurs.

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