Tottenham vence o West Bromwich e segue vivo na busca pelo G4 da Premier League

Neste domingo, 07, o Tottenham venceu o West Bromwich por 2 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Spurs ficam a quatro pontos do Liverpool, que ainda joga na rodada contra o Manchester City. Já o West Bromwich pode se tornar o lanterna da competição caso o Sheffield United vença o Chelsea. + Confira a tabela da Premier LeagueO PAREDÃO JOHNSTONEO primeiro tempo de jogo foi praticamente todo do Tottenham. O time de Londres terminou a primeira etapa com 70% de posse de bola e nove finalizações. Três foram travados, três foram pra fora e os outros três que foram na direção gol, pararam no goleiro Johnstone.SUSTONo fim do primeiro tempo, Diagne recebeu boa bola dentro da área e conseguiu a finalização, mas parou no goleiro Lloris, do Tottenham. Esta foi a única finalização do West Bromwich à gol no jogo.PRESSÃO FUNCIONAO domínio dos Spurs deu resultado logo aos nove minutos do segundo tempo. Højbjerg enfiou bom passe entre os zagueiros do West Bromwich para Harry Kane. Dessa vez, o atacante conseguiu vencer o goleiro Johnstone para abrir o placar.VANTAGEM AMPLIADAMinutos depois do primeiro gol, o brasileiro Lucas Moura puxou contra-ataque para os Spurs desde o campo de defesa, atraiu a marcação dos jogadores do West Bromwich e tocou para Son, que dentro da área, chutou para ampliar a vantagem do time londrino.AZARDurante todo o confronto, o West Bromwich teve poucas chances de gol. Com o atacante Diagne, os visitantes conseguiram balançar as redes duas vezes, porém o camisa 17 estava, por pouco, em posição irregular.