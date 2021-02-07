Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham vence o West Bromwich e segue vivo na busca pelo G4 da Premier League

Tottenham dominou o West Bromwich, que conseguiu apenas uma finalização na direção do gol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2021 às 10:56

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 10:56

Crédito: Divulgação/Twitter West Bromwich
Neste domingo, 07, o Tottenham venceu o West Bromwich por 2 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Spurs ficam a quatro pontos do Liverpool, que ainda joga na rodada contra o Manchester City. Já o West Bromwich pode se tornar o lanterna da competição caso o Sheffield United vença o Chelsea. + Confira a tabela da Premier LeagueO PAREDÃO JOHNSTONEO primeiro tempo de jogo foi praticamente todo do Tottenham. O time de Londres terminou a primeira etapa com 70% de posse de bola e nove finalizações. Três foram travados, três foram pra fora e os outros três que foram na direção gol, pararam no goleiro Johnstone.SUSTONo fim do primeiro tempo, Diagne recebeu boa bola dentro da área e conseguiu a finalização, mas parou no goleiro Lloris, do Tottenham. Esta foi a única finalização do West Bromwich à gol no jogo.PRESSÃO FUNCIONAO domínio dos Spurs deu resultado logo aos nove minutos do segundo tempo. Højbjerg enfiou bom passe entre os zagueiros do West Bromwich para Harry Kane. Dessa vez, o atacante conseguiu vencer o goleiro Johnstone para abrir o placar.VANTAGEM AMPLIADAMinutos depois do primeiro gol, o brasileiro Lucas Moura puxou contra-ataque para os Spurs desde o campo de defesa, atraiu a marcação dos jogadores do West Bromwich e tocou para Son, que dentro da área, chutou para ampliar a vantagem do time londrino.AZARDurante todo o confronto, o West Bromwich teve poucas chances de gol. Com o atacante Diagne, os visitantes conseguiram balançar as redes duas vezes, porém o camisa 17 estava, por pouco, em posição irregular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados