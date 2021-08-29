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futebol

Tottenham vence o Watford e mantém 100% na Premier League

Equipe de Nuno Espírito Santo venceu a terceira partida consecutiva por 1 a 0 no Campeonato Inglês. Son foi o autor do gol da vitória ainda no primeiro tempo...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 11:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 11:52
Crédito: Tottenham tem bom início de temporada na Premier League (GLYN KIRK / AFP
O Tottenham conquistou sua terceira vitória consecutiva na Premier League, mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês e segue na liderança da competição. Com gol de Son, ainda no primeiro tempo, os Spurs derrotaram o Watford em Londres.JOGO MOVIMENTADONa primeira chegada de ataque do Watford, Kucka recebeu passe na entrada da área e finalizou, mas Dier impediu a bola de entrar tirando de cabeça. Aos 19, após cobrança de escanteio, Tanganga encontrou espaço e finalizou para ótima defesa de Bachmann. Aos 41, Son cobrou falta, a bola passou por todos os atacantes e defensores e morreu no fundo das redes.
> Veja a tabela da Premier League
PRÓXIMO DO SEGUNDOApós um início morno, o Tottenham acelerou a partida e pressionou o Watford em busca do segundo gol. Aos 22 minutos, Harry Kane recebeu passe pelo lado direito da área, encontrou Dele Alli no meio da área, mas o camisa 20 finalizou para fora. Aos 27, Hojbjerg cobrou falta da entrada da área, contou com desvio na barreira e obrigou Buchmann a realizar ótima defesa.
POR POUCOAos 35, Lucas fez ótima jogada individual pelo lado direito e cruzou na pequena área para Harry Kane marcar seu primeiro gol na Premier League, mas a defesa mandou a bola para escanteio pouco antes de chegar nos pés do artilheiro. Aos 38, o camisa 10 recebeu passe de cabeça após cobrança de bola parada e soltou uma bomba para outra excelente intervenção de Buchamann.

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