Tottenham vence o Southampton de virada pelo Campeonato Inglês

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De virada. No primeiro jogo após a demissão de José Mourinho, o Tottenham venceu o Southampton por 2 a 1 em Londres em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Danny Ings abriu o placar para os visitantes, mas Bale e Son decretaram a vitória dos Spurs.

+ Veja a tabela da Premier LeagueApesar de jogar em casa, o Tottenham viu o Southampton ser mais eficiente na primeira etapa e o time do sul da Inglaterra foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Aos 29 minutos, Ward-Prowse cobrou escanteio na medida e o centroavante Danny Ings marcou de cabeça.

Na etapa final, o Tottenham voltou melhor e controlou a partida. Aos 14 minutos, Bale pegou rebote de finalização de Lucas Moura e bateu com estilo para empatar. Nos minutos finais, em cobrança de pênalti, o sul-coreano Son virou a partida e garantiu os três pontos para os londrinos.

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