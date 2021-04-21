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futebol

Tottenham vence o Southampton de virada pelo Campeonato Inglês

No primeiro jogo sem José Mourinho, demitido na última segunda-feira, Spurs vencem sob o comando do interino Ryan Mason com gol nos minutos finais de Son batendo pênalti...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 16:08
Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
De virada. No primeiro jogo após a demissão de José Mourinho, o Tottenham venceu o Southampton por 2 a 1 em Londres em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Danny Ings abriu o placar para os visitantes, mas Bale e Son decretaram a vitória dos Spurs.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApesar de jogar em casa, o Tottenham viu o Southampton ser mais eficiente na primeira etapa e o time do sul da Inglaterra foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Aos 29 minutos, Ward-Prowse cobrou escanteio na medida e o centroavante Danny Ings marcou de cabeça.
Na etapa final, o Tottenham voltou melhor e controlou a partida. Aos 14 minutos, Bale pegou rebote de finalização de Lucas Moura e bateu com estilo para empatar. Nos minutos finais, em cobrança de pênalti, o sul-coreano Son virou a partida e garantiu os três pontos para os londrinos.
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O Tottenham volta a campo no fim de semana para enfrentar o Manchester City pela final da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no domingo, às 12h30 (de Brasília), em Wembley. O Southampton volta a campo no dia 30 para enfrentar o Leicester.

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