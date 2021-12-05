Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham vence o Norwich e sonha com vaga na Champions League

Lucas abriu o placar na primeira etapa com um golaço de fora da área. No segundo tempo, Sánchez e Son completaram o placar para a equipe dos Spurs...
LanceNet

05 dez 2021 às 12:53

O Tottenham conquistou grande vitória sobre o Norwich por 3 a 0 na Premier League. Lucas foi responsável por abrir o placar com um golaço na primeira etapa, enquanto Sánchez e Son completaram o marcador para os Spurs, que lutam por uma vaga na próxima Champions League.GOL BRAZUCANo primeiro ataque do jogo, o Norwich assustou após Puki receber cruzamento rasteiro da direita e bater para ótima defesa de Lloris. Aos nove minutos, Lucas tabelou com Son, limpou a marcação e finalizou de fora da área para marcar um golaço. Aos 39, Kane foi lançado em profundidade e tentou encobrir Krul, mas o chute não teve direção ao gol.
SUSTO E ALÍVIONa segunda etapa, o Norwich teve uma grande chance aos 13 minutos após Puki receber cruzamento na área, finalizar mal e Idah desviar a bola na entrada da pequena área pela linha de fundo. Aos 20, o Tottenham chegou com Kane sendo encontrado na entrada da área e finalizando para grande defesa de Krul. No escanteio, Sánchez aproveitou o bate rebate e ampliou o marcador.
JOGO TRANQUILOAos 28 minutos, Harry Kane, que não vive um bom momento na temporada, arriscou novamente uma finalização de fora da área, mas Krul fez uma defesa tranquila. No ataque seguinte, Son foi encontrado dentro da área, o sul-coreano limpou a marcação e bateu cruzado para marcar o terceiro gol dos Spurs.
Crédito: Tottenham conquistou vitória tranquila sobre o Norwich (DANIEL LEAL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados