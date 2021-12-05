Tottenham vence o Norwich e sonha com vaga na Champions League

O Tottenham conquistou grande vitória sobre o Norwich por 3 a 0 na Premier League. Lucas foi responsável por abrir o placar com um golaço na primeira etapa, enquanto Sánchez e Son completaram o marcador para os Spurs, que lutam por uma vaga na próxima Champions League.GOL BRAZUCANo primeiro ataque do jogo, o Norwich assustou após Puki receber cruzamento rasteiro da direita e bater para ótima defesa de Lloris. Aos nove minutos, Lucas tabelou com Son, limpou a marcação e finalizou de fora da área para marcar um golaço. Aos 39, Kane foi lançado em profundidade e tentou encobrir Krul, mas o chute não teve direção ao gol.
SUSTO E ALÍVIONa segunda etapa, o Norwich teve uma grande chance aos 13 minutos após Puki receber cruzamento na área, finalizar mal e Idah desviar a bola na entrada da pequena área pela linha de fundo. Aos 20, o Tottenham chegou com Kane sendo encontrado na entrada da área e finalizando para grande defesa de Krul. No escanteio, Sánchez aproveitou o bate rebate e ampliou o marcador.
JOGO TRANQUILOAos 28 minutos, Harry Kane, que não vive um bom momento na temporada, arriscou novamente uma finalização de fora da área, mas Krul fez uma defesa tranquila. No ataque seguinte, Son foi encontrado dentro da área, o sul-coreano limpou a marcação e bateu cruzado para marcar o terceiro gol dos Spurs.