Tottenham vence o LASK com facilidade na estreia da Liga Europa

Na estreia da Liga Europa, o Tottenham recebeu o LASK Linz, da Áustria, e sem dificuldades o time de José Mourinho venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Lucas Moura, Andrés Andrade (contra) e Son. O brasileiro Carlos Vinícius, ex-Benfica, deu duas assistências.
Na etapa inicial, o Tottenham se impôs e não demorou muito para abrir o placar. Carlos Vinícius recebeu na esquerda e tocou para Lucas Moura, que entrou livre na área para abrir o placar. O segundo saiu após bela jogada de Reguilón. Bale cruzou, mas Andrés Andrade fez contra o próprio gol.
Em ritmo de treino, os Spurs diminuíram o ritmo na etapa final, mas ainda assim chegaram ao terceiro gol já no fim da partida. Poupado no início, o sul-coreano Son recebeu de Carlos Vinícius aos 39 minutos e marcou o gol que selou a vitória.
No outro jogo do Grupo J, o Royal Antwerp venceu o Ludogorets, de virada, fora de casa, por 2 a 1.
OUTROS RESULTADOSGrupo GBraga 3 x 0 AEK AtenasLeicester 3 x 0 Zorya
Grupo HSparta Praga 1 x 4 LilleCeltic 1 x 3 Milan
Grupo IMaccabi Tel Aviv 1 x 0 QarabagVillarreal 5 x 3 Sivasspor
Grupo KWolfsberger 1 x 1 CSKA MoscouDínamo Zagreb 0 x 0 Feyenoord
Grupo LSlovan Liberec 1 x 0 GentHoffenheim 2 x 0 Estrela Vermelha