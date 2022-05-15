Tottenham vence o Burnley em casa e dorme no G-4 da Premier League

A briga por uma vaga na próxima edição da Champions League segue acirrada no Campeonato Inglês. Neste domingo, o Tottenham recebeu o Burnley e o time de Antonio Conte venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Harry Kane. Com o resultado, os Spurs entram no G-4 momentaneamente.Em um jogo amplamente dominado pelos londrinos, o Tottenham só conseguiu abrir o placar nos minutos finais da etapa inicial. Após bate e rebate dentro da área, a bola bateu na mão de Barnes e o juiz marcou pênalti com auxílio do VAR. Kane bateu muito bem e marcou.

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Brigando contra o rebaixamento, o Burnley se lançou um pouco mais ao ataque no segundo tempo, mas ainda assim o Tottenham foi superior. O placar, entretanto, se manteve inalterado na capital inglesa e os Spurs conquistaram mais três pontos.

Com o placar, o time de Antonio Conte chega aos 68 pontos e agora está na quarta colocação. O Arsenal, porém, que joga nesta segunda-feira, tem 66 pontos e pode retomar a posição. O Burnley, por sua vez, tem 34 pontos e ocupa o 17ª lugar.

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Tottenham e Burnley voltam a campo no próximo domingo, na última rodada do Campeonato Inglês. Os Spurs encaram o Norwich, fora de casa, enquanto os Clarets têm compromisso com o Newcastle, em casa.