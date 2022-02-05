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futebol

Tottenham vence o Brighton e vai às oitavas de final da Copa da Inglaterra

Principal destaque do time de Londres, Harry Kane marca duas vezes e comanda classificação dos Spurs para a próxima fase do torneio mais antigo da história do futebol...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 19:02
Come on, Spurs. O Tottenham segue vivo na disputa da Copa da Inglaterra. Neste sábado, a equipe de Antonio Conte recebeu o Brighton, pela quarta rodada do torneio, e o time de Londres venceu por 3 a 1. Kane (duas vezes) e March (contra) marcaram os gols. Bissouma descontou.Jogando em casa, o Tottenham abriu 2 a 0 no primeiro tempo e ficou com vantagem confortável. O primeiro gol saiu depois de bola roubado por Son, que entregou para Hojbjerg tocar para Kane. O camisa 10 chutou de fora da área e fez um golaço. No segundo, Emerson Royal cruzou, a bola desviou em March, morreu no fundo das redes e a arbitragem marcou gol contra.
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No segundo tempo, o Brighton tentou ensaiar uma pressão e diminuiu o marcador com Bissouma, que arriscou chute de fora da área e viu a bola desviar na marcação para trair Lloris. Pouco depois, porém, Kane aproveitou bate e rebate na área e deu números finais à partida.
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O Tottenham volta a campo no meio de semana, pela Premier League, quando enfrentará o Southampton, em casa. O Brighton, por sua vez, terá uma semana de descanso e só tem compromisso no próximo fim de semana, contra o Watford, fora de casa, também pelo Campeonato Inglês.
Crédito: TottenhamesperasorteioparaconheceradversáriodasoitavasdefinaldaFACup(Foto:DANIELLEAL/AFP

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