Tottenham vence o Brighton e se aproxima do G6 do Inglês

O Tottenham se reabilitou no Campeonato Inglês e venceu o Brighton, fora de casa, nesta quarta-feira, em jogo válido e adiado da 16ª rodada do Campeonato Inglês. O placar de 2 a 0 foi construído com gols de Romero e Harry Kane, um em cada tempo. Com o tento, Harry Kane agora soma 12 nesta edição da Champions League. Na lista de artilheiros, ele está ao lado de Cristiano Ronaldo, Mané e Diogo Jota. Na ponta, aparece Mohamed Salah, do Liverpool.

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Panorama

Com o resultado, o Tottenham agora está em sétimo lugar, com 48 pontos em 28 jogos, um pouco atrás do Manchester United (50) e do West Ham (48), que somam 29 partidas, cada. Já o Brighton é o13º, com 33 pontos.

Os Spurs voltam a campo no próximo domingo, no clássico londrino com o West Ham, em casa, às 13h30. O duelo de "seis pontos" e válido pela 30ª rodada. Já o Brighton só joga agora em 2/4, quando recebe o lanterna Norwich City.